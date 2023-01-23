ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлены номинанты на "Золотую малину-2022"

16:38
  • понедельник
  • 23 января 2023

Победителей объявят в марте

Организаторы антипремии "Золотая малина" за худшие фильмы и роли объявили номинантов 2022 года.
Объявлены номинанты на "Золотой глобус"

Лидером по числу номинаций (восемь) оказался байопик о Мэрилин Монро "Блондинка" с Аной де Армас в главной роли. Семь номинаций - у комедии "Доброго траура", также в лидерах - "Морбиус" с Джаредом Лето.

В номинации "Худшая мужская роль" представлены Том Хэнкс ("Пиноккио"), Сильвестр Сталлоне ("Самаритянин"), Джаред Лето ("Морбиус"), Пит Дэвидсон ("Мармадюк") и Машин Ган Келли ("Доброго траура"). На "Худшую женскую роль" претендуют Кая Скоделарио ("Русалка и дочь короля"), Дайан Китон ("Мак и Рита"), Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода: Господство"), Райан Кире Армстронг ("Воспламеняющая взглядом") и Алисия Силверстоун ("Рекуин").

За звание худшего фильма года поборются "Блондинка", "Пиноккио", "Доброго траура", "Русалка и дочь короля" и "Морбиус". За звание худшего режиссера - Машин Ган Келли и Мод Сан ("Доброго траура"), Джадд Апатоу ("Пузырь"), Эндрю Доминик ("Блондинка"), Даниель Эспиноса ("Морбиус") и Роберт Земекис ("Пиноккио").

Победителей объявят 11 марта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кадр из фильма "Блондинка"
Кадр из фильма "Блондинка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.