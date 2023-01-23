Объявлены номинанты на "Золотую малину-2022"

Победителей объявят в марте

Организаторы антипремии "Золотая малина" за худшие фильмы и роли объявили номинантов 2022 года.

Лидером по числу номинаций (восемь) оказался байопик о Мэрилин Монро "Блондинка" с Аной де Армас в главной роли. Семь номинаций - у комедии "Доброго траура", также в лидерах - "Морбиус" с Джаредом Лето.

В номинации "Худшая мужская роль" представлены Том Хэнкс ("Пиноккио"), Сильвестр Сталлоне ("Самаритянин"), Джаред Лето ("Морбиус"), Пит Дэвидсон ("Мармадюк") и Машин Ган Келли ("Доброго траура"). На "Худшую женскую роль" претендуют Кая Скоделарио ("Русалка и дочь короля"), Дайан Китон ("Мак и Рита"), Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода: Господство"), Райан Кире Армстронг ("Воспламеняющая взглядом") и Алисия Силверстоун ("Рекуин").

За звание худшего фильма года поборются "Блондинка", "Пиноккио", "Доброго траура", "Русалка и дочь короля" и "Морбиус". За звание худшего режиссера - Машин Ган Келли и Мод Сан ("Доброго траура"), Джадд Апатоу ("Пузырь"), Эндрю Доминик ("Блондинка"), Даниель Эспиноса ("Морбиус") и Роберт Земекис ("Пиноккио").

Победителей объявят 11 марта.

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