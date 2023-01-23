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Toyota отзовет 47 тысяч автомобилей в России

17:05
  • понедельник
  • 23 января 2023

Работы по устранению неполадок проведут бесплатно

Российское подразделение японского автоконцерна Toyota отзывает в России 47007 тысяч автомобилей, сообщила пресс-служба Росстандарта.
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Причина - возможные проблемы с работой программного обеспечения модуля передачи данных.

Уточняется, что отозваны будут, в частности, автомобили Lexus и Toyota моделей Camry, Corolla, ES 350, Hiace, LC Prado, LX 600 и NX 350, проданные с 28 ноября 2020 года.

"На некоторых автомобилях существует вероятность, что самые последние данные о местоположении могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения", - объяснили в Росстандарте.

Перепрограммируют модули передачи данных бесплатно.

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