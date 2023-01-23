Кошачий маньяк из Москвы получил 2,5 года колонии

Мужчина убивал кошек

Столичный суд вынес приговор в отношении "кошачьего маньяка". Так окрестили 32-летнего москвича, который убивал из пневматического оружия кошек. На допросах мужчина рассказывал, что во время так называемого сафари, он якобы боролся с распространением бешенства и даже коронавируса. Но суд, похоже, посчитал такие заявления неубедительными и отправил обвиняемого в колонию-поселение на два с половиной года.

Олегу Кривякову тридцать три года. В зале судебных заседаний ни на один вопрос он так и не ответил, лишь о чём-то тихо разговаривал с адвокатом и иногда улыбался. Всем своим видом показывал: уверен, что для него это уголовное дело закончится формальным наказанием. Государственный обвинитель за хулиганство и жесткое обращение с животными просил дать пять лет колонии общего режима. В декабре 2020 года мужчина из пневматического ружья застрелил кота. Он был бездомный, но животное подкармливала пенсионерка - ветеран Великой Отечественной войны. Ещё один кот и кошка выжили. Свидетели успели довезти их до ветеринарной клиники.

"Назначить Кривякову окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии поселении. Приговор понятен? Всё, судебное заседание закрыто", - зачитал судья.

До колонии-поселения подсудимый должен добираться сам. Но в протоколе заседания Кривяков написал: с вердиктом не согласен. Скорей всего, будет подавать апелляцию. Рассчитывал вообще избежать ответственности, получить штраф или, максимум, условный срок. Зоозащитники, которые следили за этим делом, рассказывают, что на суде свою нелюбовь к кошкам Кривяков объяснил тем, что они якобы разносят коронавирус.

Этот приговор - не прецедент. Однако случай, скорее, единичный. В 2017 году в Хабаровске состоялся суд над девушками-подростками, которые издевались над кошками и собаками. Стреляли в них из пневматического оружия, выкалывали глаза, резали ножами и били битами. Жертвами стали не менее 15 животных. За это Алёна Савченко и Алина Орлова получили наказание в виде принудительных работ - по 150 часов. То есть по 10 часов за каждое замученное животное. Они всё-таки отправились за решётку, но только потому, что совершили и другие преступления, в частности разбой.

Уголовные дела за жестокое обращение с животными возбуждают крайне редко и то, в большинстве своём, благодаря настойчивости общественности. Вот, к примеру, камера видеонаблюдения зафиксировала, как в пакете на улицу упал кот (см. видео). Потом к нему подошёл человек, переложил животное в другой пакет и отнёс в мусорный бак. Если бы не было очевидцев, живодёра бы никто и не искал. Заявление в полицию написали. Убийцу кота вычислили по видео с камер наблюдения. Выяснилось, что это 17-летний подросток. Ученик спецшколы.

А вот полугодовалого котёнка за кончики передних лап подвесили на веревках к люстре (см. видео). За этим в весьма приподнятом настроении наблюдает хозяйка - двадцатилетняя Кристина Каменихина и ее сожитель - Камрон Хусаинов, которому двадцать четыре.

За кадром Елена Горбова, которая и снимала издевательства, а потом выложила запись в интернет, чтобы привлечь знакомых к ответственности.

"У нее вот тут вот были зажаты сильно лапы. У нее лапы начали синеть. Я когда также пыталась подходить к кошке - отойди, иначе повешу тебя также. А когда сняли, первые минуты две она на лапы встать не могла - было больно", - рассказывает Елена.

Сейчас у кошки новый хозяин - Роман. И новое имя - Снежка. В обоих случаях уголовные дела возбудили. Зоозащитники и местные депутаты уверяют, что добьются суда и приговора.

Дмитрий Гусев. Екатерина Гоголева. "ТВ Центр".

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