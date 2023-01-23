Победителям конкурса "Учитель года" предложили платить по миллиону

Призерам - по 500 тысяч рублей

Минпросвещения в проекте постановления предложило выплачивать победителям конкурса "Учитель года" 1 млн рублей, передает ТАСС.

"Выплачивать ежегодно, начиная с 2023 года, денежное поощрение победителю и призерам профессионального конкурса "Учитель года России". Размер денежного поощрения составляет: 1 млн рублей - победителю", - сказано в документе.

Там также уточняется, что призерам следует выплачивать по 500 тысяч рублей.

Кроме того, победителям конкурсов "Учитель-дефектолог России", "Директор года России", "Воспитатель года России", "Педагог-психолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям" ведомство предлагает выплачивать по 200 тысяч рублей.

Ранее в ходе рабочей встречи министр просвещения Сергей Кравцов сообщил Владимиру Путину, что в стране продолжается масштабная программа по строительству школ.

"Уже порядка 700 школ построено, а если в целом по всем программам - это 900 школ. Такого нет нигде в мире. Многие школы с бассейнами, с современными столовыми. Готовим и учителей сразу, всю учебную литературу", - отметил глава ведомства.

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