Медведев назвал СВО ответом на подготовку агрессии США

Это вынужденная мера

Российская специальная военная операция на Украине стала вынужденной мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США и ее сателлитов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе Третьей мировой войны", - сказал Медведев на заседании бюро высшего совета "Единой России".

По его мнению, институты многосторонней дипломатии переживают серьезный кризис. Так, ООН превратилась в поле боя, хотя создавалась для разрешения спорных и конфликтных ситуаций. Для того, чтобы заручиться голосами в поддержку антироссийских инициатив, противники России используют экономическое давление, шантаж и подкуп политических элит.

Медведев также заявил, что политических сил, которые пытаются занимать антигосударственную политику, не должно быть в политическом ландшафте. Об этом пишет РИА Новости.

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