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Росздравнадзор: ажиотажа по поводу лекарств в России не замечено

19:05
  • понедельник
  • 23 января 2023

Ведомство следит за ситуацией в ежедневном режиме

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова оценила спрос на лекарства в России.
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"На сегодняшний день практически в течение всего года мы не видели особого ажиотажа по каким-то препаратам", - цитирует главу ведомства "Интерфакс".

Как уточнила Самойлова, появлялись обращения и жалобы на отсутствие того или иного препарата, но это были краткосрочные периоды отсутствия лекарств в аптечной сети.

Росздравнадзор следит за ситуацией практически в ежедневном режиме, заверила руководитель Росздравнадзора.

Ранее в Минздраве сообщили, что ведомство не снижает затраты стационаров на обеспечение лекарственными препаратами. При этом медицинские организации самостоятельно планируют объем закупок лекарств и объем необходимых ассигнований.

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