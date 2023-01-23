У Бразилии и Аргентины появится совместная валюта

В дальнейшем к инициативе могут присоединиться и другие страны региона

Министр экономики Аргентины Серхио Маса сообщил о планах по созданию совместной аргентинско-бразильской валюты.

"Существует решение о начале изучения параметров, необходимых для создания общей валюты, это касается всего: от вопросов налогообложения до размеров экономик и роли центральных банков", - цитирует министра "Интерфакс".

По его словам, цель состоит в том, чтобы сократить зависимость от доллара США и дать импульс развитию региональной торговли.

Как добавил Маса, предстоит изучить механизмы коммерческой интеграции, и это "лишь первый шаг на долгом пути, который должна пройти Латинская Америка".

В дальнейшем к инициативе могут присоединиться и другие страны региона, заключил глава аргентинского Минфина.

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