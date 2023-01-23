ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михаил Ефремов попросил заменить ему наказание

20:07
  • понедельник
  • 23 января 2023

Актер просит заменить остаток срока принудительными работами

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за гибель человека в ДТП, попросил суд заменить ему наказание в виде заключения в колонии принудительными работами. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ходатайство актера поступило в Алексеевский суд Белгородской области. Дата рассмотрения пока не назначена.

В 2021 году Михаил Ефремов уже просил суд смягчить ему наказание. В кассационной жалобе говорилось, что у актера развилось психическое расстройство и что он страдает от алкогольной зависимости.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель машины Сергей Захаров умер на следующий день в больнице.

Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, позднее наказание было смягчено до 7,5 года.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.