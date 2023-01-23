Михаил Ефремов попросил заменить ему наказание

Актер просит заменить остаток срока принудительными работами

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за гибель человека в ДТП, попросил суд заменить ему наказание в виде заключения в колонии принудительными работами. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ходатайство актера поступило в Алексеевский суд Белгородской области. Дата рассмотрения пока не назначена.

В 2021 году Михаил Ефремов уже просил суд смягчить ему наказание. В кассационной жалобе говорилось, что у актера развилось психическое расстройство и что он страдает от алкогольной зависимости.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель машины Сергей Захаров умер на следующий день в больнице.

Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, позднее наказание было смягчено до 7,5 года.

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