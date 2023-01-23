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"Оскорбление для всех": Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции в НАТО

20:37
  • понедельник
  • 23 января 2023

Анкару возмутила акция с сожжением Корана в Стокгольме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал прошедшую в субботу в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
Отношения Швеции и Турции обострились из-за сожжения Корана

"Совершенный в Швеции гнусный акт - оскорбление для всех, кто уважает основные права и свободы человека, включая права и свободы мусульман", - цитирует турецкого лидера агентство "Анадолу".

Эрдоган добавил, что если Швеция не уважает Турцию, то не получит от Анкары никакой поддержки относительно членства в НАТО.

Ранее шведские власти разрешили ультраправому политику Расмусу Палудану сжечь Коран перед посольством Турции в Стокгольме.

С мая 2022 года Швеция и Финляндия официально проходят совместную процедуру принятия в альянс, для этого требуется ратификация соответствующих протоколов всеми членами объединения - в том числе Турцией.

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
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