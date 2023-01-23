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Бывшая теннисистка пожаловалась на бодишейминг во время Australian Open

20:56
  • понедельник
  • 23 января 2023

Елена Докич работает комментатором для филиала CNN

Бывшая четвертая ракетка мира австралийка Елена Докич пожаловалась в соцсетях на негативные комментарии по поводу внешности во время Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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"Самый распространенный комментарий: "Что с ней случилось, она такая большая?". Я скажу вам, что произошло, - я нахожу способ, и выживаю, и борюсь. И на самом деле не имеет значения, что я делаю и что произошло, потому что размер не должен иметь значения", - написала экс-спортсменка.

Она также поблагодарила подписчиков за поддержку.

Докич 39 лет, на Australian Open она работает комментатором для филиала CNN.

Теннисистка завершила карьеру в 2014 году. Она десять раз выигрывала турниры серии WTA, в 1999 году добралась до полуфинала Уимблдона.

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Елена Докич
Елена Докич
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