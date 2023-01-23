Экс-агента ФБР обвинили в работе на Дерипаску

По делу также проходит бывший российский дипломат

В Нью-Йорке по обвинению в работе на находящегося под санкциями США российского бизнесмена Олега Дерипаску арестовали бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, сообщает ABC News.

Как уточняется в сообщении канала, 54-летний Макгонигал - один из самых высокопоставленных бывших сотрудников ФБР, когда-либо обвинявшихся в преступлении. Он был специальным агентом контрразведки в нью-йоркском отделении ФБР, участвовал в расследованиях против "российских олигархов".

Следствие считает, что Макгонигал за финансовое вознаграждение пытался организовать исключение Дерипаски из санкционного списка.

Также стало известно, что по делу обвиняется гражданин США, бывший российский дипломат Сергей Шестаков. Ему и Макгонигалу вменяют сговор с целью нарушения санкций и отмывания средств.

В октябре 2022 года Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски, добивавшегося снятия с него американских санкций.

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