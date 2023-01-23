Фонд Андрея Сахарова признан нежелательной в России организацией

Решение принято Генпрокуратурой

Генеральная прокуратура признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в России организацией.

"По результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation, США", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, деятельность фонда "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".

Фонд был создан 2021 году. Среди его целей указано сохранение наследия физика, лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника Андрея Сахарова.

Фонд присуждает студентам и аспирантам физического факультета МГУ и МФТИ ежегодные стипендии на конкурсной основе.

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