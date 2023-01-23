Герасимов: систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять по ходу

России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад

Начальник Генерального штаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов в интервью изданию "Аргументы и факты" оценил систему мобилизационной подготовки в стране.

"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", - сказал он.

Как уточнил глава Генштаба, в результате слаженных и профессиональных действий офицеров во взаимодействии с органами власти субъектов России на военную службу были призваны 300 тысяч пребывавших в запасе граждан.

По словам Герасимова, России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад - такого уровня и интенсивности боевых действий в современной истории страны еще не было.

Сейчас в Генштабе принимают все меры по достижению целей спецоперации, обеспечению военной безопасности, заключил генерал.

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