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Илон Маск нарвался на новые обвинения

08:29
  • вторник
  • 24 января 2023

Один из топ-менеджеров "Тесла" сделал громкое заявление

Прорыв в области высоких технологий - иногда просто красивый видеоролик. Илона Маска обвинили в том, что он лично руководил созданием видео, в котором рекламировал систему автопилота автомобиля "Тесла". В 2016-м ролик стал небольшой сенсацией, а Маск объявил о наступлении новой высокотехнологичной эпохи в автомобилестроении.
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Но один из топ-менеджеров "Тесла" признался, что это видео - чистой воды фейк, постановка. Информация всплыла только в ходе процесса об аварии со смертельным исходом с участием автомобиля "Тесла".

"Просто хочу, чтобы было абсолютно ясно, что главным приоритетом для всех является достижение потрясающей демонстрации автопилота. Я буду говорить миру, что машина "сможет" сделать это, а не то, что она может сделать это при получении", - заявил Илон Маск.

Руководитель проекта по автономному вождению "Тесла" утверждает, что во время съемок ролика водитель постоянно брал управление автомобилем в свои руки. Суперуспешного миллиардера, который выпускает продвинутые автомобили и запускает на орбиту космические корабли, не раз обвиняли в создании масштабных фейков.

Три года испытания ракеты "Фалкон-9" назвали студийной постановкой. На двигателе летящей ракеты внимательные зрители якобы разглядели ползающую мышь. Илона Маска тут же обвинили в обмане.

И если Маску удалось реабилитироваться, то британскому миллиардеру Ричарду Бренсону везёт меньше. 800 клиентов его компании "Верджин галактик" годами ожидают обещанного суборбитального полёта. Предприниматель обещает поднять космических туристов на высоту 80 километров над Землей. Сейчас билет на орбиту стоит 450 тысяч долларов. В 2014-м первый корабль "Верджин галактик" потерпел крушение, через 4 года летательный аппарат якобы удалось поднять на высоту 80 километров, но Бренсону тогда многие не поверили. В 2021-м миллиардер сам поднялся в небо на борту своего ракетоплана.

Но и здесь его ждало разочарование. 86 километров над землей - ещё не космос. Международная авиационная федерация считает, что космическое пространство начинается с отметки 100 километров над уровнем моря. 800 клиентов Бренсона всё ждут вылета с билетами на руках.

Высокие технологии - это очень большие деньги. И иногда в этом мире всё в действительности не так, как на самом деле.

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