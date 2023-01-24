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Когда Запад перестанет подталкивать Киев к затягиванию конфликта

09:18
  • вторник
  • 24 января 2023

На вопросы ведущего ответил Ростислав Ищенко

Почему Германия крайне сдержано реагирует на призывы передать Украине танки? Озабочены ли берлинские политики безопасностью своей страны или просто не верят в военные успехи Киева? И когда европейские деятели перестанут подталкивать Украину к затягиванию конфликта и согласятся с необходимостью переговоров?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил обозреватель медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Украина требует всеобъемлющей поддержки. Больше танков, больше артиллерии, больше самолетов. Зеленский говорит – 50 танков ничего не решают. Украине надо минимум 500, а лучше 1000. А ей, в лучшем случае, пока могут найти 200", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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