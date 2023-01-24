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Минобороны показало работу беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10"

08:48
  • вторник
  • 24 января 2023

Они занимаются разведкой позиций украинских радикалов

Минобороны опубликовало кадры работы многофункциональных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Наши военные используют их в зоне проведения специальной военной операции.

Среди основных задач, которые выполняют расчёты беспилотников - разведка позиций украинских радикалов, корректировка огня артиллерии и видеофиксация огневого поражения объектов неонацистов.

Днём и ночью операторы контролируют полёт "Орланов", которые при помощи тепловизоров и мощных камер обнаруживают скопление живой силы, огневые точки или бронетехнику радикалов - координаты оперативно поступают в штаб, после чего начинают работать артиллеристы.

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Работа беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10"
Работа беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10"
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