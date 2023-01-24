Минобороны показало работу беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10"

Они занимаются разведкой позиций украинских радикалов

Минобороны опубликовало кадры работы многофункциональных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Наши военные используют их в зоне проведения специальной военной операции.

Среди основных задач, которые выполняют расчёты беспилотников - разведка позиций украинских радикалов, корректировка огня артиллерии и видеофиксация огневого поражения объектов неонацистов.

Днём и ночью операторы контролируют полёт "Орланов", которые при помощи тепловизоров и мощных камер обнаруживают скопление живой силы, огневые точки или бронетехнику радикалов - координаты оперативно поступают в штаб, после чего начинают работать артиллеристы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"