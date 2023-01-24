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НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

09:06
  • вторник
  • 24 января 2023

Бойцы проявляют мужество

Новые данные о доблести и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Противотанковый расчёт под командованием рядового Евгения Моргачёва обнаружил группу украинских диверсантов. Они готовили нападение на позиции наших военных. Мгновенно оценив обстановку, Евгений отдал экипажу приказ занять огневую позицию и точным выстрелом уничтожил машину с националистами.

Младший сержант Дмитрий Силкин во время освобождения одного из населённых пунктов обнаружил группу боевиков и вместе с сослуживцами атаковал их. Дмитрий получил контузию, но, несмотря на это, вынес из-под огня раненых товарищей, оказал им первую помощь, а после принял командование на себя и продолжил бой.

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