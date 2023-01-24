В США снова произошла стрельба

В штате Айова

В США вновь стрельба. На этот раз в штате Айова - два ученика погибли и один преподаватель получил тяжёлое ранение в школе для малоимущих.

По горячим следам полиции с помощью служебной собаки удалось найти и задержать троих подозреваемых. Обвинения им пока не предъявлены, однако в правоохранительных органах отметили, что атака явно носила спланированный характер и произошла во время занятий с подростками.

Днём ранее 11 человек стали жертвами и более десяти получили ранения в результате стрельбы в штате Калифорния, которая произошла во время празднования Нового года по лунному календарю в городе Монтерей-Парк.

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