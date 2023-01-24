ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США снова произошла стрельба

08:58
  • вторник
  • 24 января 2023

В штате Айова

В США вновь стрельба. На этот раз в штате Айова - два ученика погибли и один преподаватель получил тяжёлое ранение в школе для малоимущих.

По горячим следам полиции с помощью служебной собаки удалось найти и задержать троих подозреваемых. Обвинения им пока не предъявлены, однако в правоохранительных органах отметили, что атака явно носила спланированный характер и произошла во время занятий с подростками.

Днём ранее 11 человек стали жертвами и более десяти получили ранения в результате стрельбы в штате Калифорния, которая произошла во время празднования Нового года по лунному календарю в городе Монтерей-Парк.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Стрельба в США
Стрельба в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.