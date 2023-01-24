Неповторимая магия: Юрий Башмет рассказал о своей мечте

Выдающийся дирижер и альтист отмечает юбилей

Юбилей отмечает сегодня Юрий Башмет. Виртуоз альта, выдающийся дирижер и педагог, обладатель премии "Грэмми" и огромного количества российских и зарубежных наград. Он руководит сразу двумя оркестрами - симфоническим "Новая Россия" и камерным "Солисты Москвы". В день рождения маэстро традиционно выходит на сцену зала Чайковского в Москве.

Юрий Башмет и его волшебный альт. Это всегда как погружение в параллельную реальность. И отдельная магия, когда смычок превращается в дирижерскую палочку.

Впрочем, и она зачастую не требуется. Уже долгие годы он - и альтист, и дирижер, и руководитель оркестров. Музыкант-экспериментатор. Импровизирует с Бутманом, исполняет музыку, написанную искусственным интеллектом. Создает мультижанровые шедевры в компании с Мироновым, Пореченковым, Хабенским. Спектакль о Маленьком принце играют уже семь лет в переполненных залах. Каждый раз – по-новому.

"Это не значит, что новые ноты мы играем, но мы можем их по-разному артикулировать, по-разному расставлять во времени, и значение звука может меняться даже от одной ноты", - рассказал Юрий Башмет.

И в его жизни всё как по нотам. Юрий Башмет говорит - еще в детстве было ощущение особого пути. Вот только чем будет знаменит, тогда не знал. В детстве уважал спорт - прыжки в воду, волейбол, был даже разряд по фехтованию. Но мама купила скрипку. Хотела, чтобы сын играл.

"Вот мы уже входим в дом, в квартиру и на столе лежит футляр со скрипкой. И я понял - жизнь подошла к концу, это была трагедия, конечно. Но не долго длилась трагедия", - вспоминает Юрий Башмет.

В классе скрипки уже не было мест. Пришлось выбрать альт. Казалось бы, случайность. А определила всю жизнь. И что за инструмент-то такой мало кто знал. Юрий Башмет доказал: альт - это инструмент фантастический и сыграть на нём можно всё. На сольные выступления до него альтисты и не рассчитывали. А он - первым в мире - с сольными концертами выступал на лучших сценах планеты - Ла Скала, Карнеги-Холл, Сантори-Холл, Музикферайн.

Башмет вообще - из музыкантов-экстремалов - где только со своими оркестрами не играл - на космодроме, в строящемся к Олимпиаде Дворце спорта или в столичной подземке.

"Больше всего я нервничал всегда в Москве, в Большом зале консерватории. Потому что, когда я учился, я побывал там на концертах Рихтера, Ойстраха, Когана, Ростроповича", - говорит Юрий Башмет.

Он создал три оркестра. И больше 20 фестивалей. Для него специально писали музыку гении двадцатого века - Шнитке, Денисов, Канчели. Но есть, признается, и несбывшиеся мечты.

- Я бы хотел, чтобы Петр Ильич Чайковский для меня написал концерт. А может быть, кто-нибудь и напишет...

- Может быть новый Чайковский?

- Может быть.

Признается - и сейчас всякий раз волнуется, выходя на сцену. И на вопрос - где и как провести день юбилея - у него только один ответ. На сцене. Каждый раз - Москва. Концерт. И неповторимая магия Башмета.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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