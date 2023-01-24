Герасимов заявил об угрозе для России из-за присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

С учетом этого поставлена задача скорректировать план развития Вооруженных сил

План строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности страны. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном во вторник, 24 января.

Герасимов отметил, что в настоящее время такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против России.

Чтобы нейтрализовать эти угрозы, высшим руководством России поставлена задача скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил. Его параметры одобрены верховным главнокомандующим Владимиром Путиным на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития, подчеркнул Герасимов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой белорусской дипломатии Сергеем Алейником. Лавров отметил, что "на севере Европы, которая была во многом нейтральной территорией, сейчас обустраивается НАТО. Финляндия, Швеция". Он подчеркнул, что "все это очень близко от наших границ", поэтому "мы предпринимаем вместе с нашими белорусскими союзниками, друзьями все необходимые меры, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений".

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