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В Запорожье рассказали о вскрытии позиций ВСУ на первой линии обороны

08:19
  • вторник
  • 24 января 2023

Уничтожено до 30 боевиков ВСУ и РСЗО "Град" на запорожском направлении

Позиции украинских войск удалось вскрыть в результате наступательных действий российской армии в Запорожской области. Об этом во вторник, 24 января, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на запорожском направлении

Чиновник отметил, что российская армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны.

Благодаря тактическим успехам российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике, подчеркнул Рогов в интервью РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что российские войска развивают наступление на запорожском и артемовском направлениях. Штурмовые отряды продвигаются в сторону Северска — еще одного крупного опорного пункта противника. Идут позиционные бои в районе Кременной. Наши артиллеристы наносят массированные удары по скоплениям ВСУ.

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