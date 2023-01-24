В Запорожье рассказали о вскрытии позиций ВСУ на первой линии обороны

Уничтожено до 30 боевиков ВСУ и РСЗО "Град" на запорожском направлении

Позиции украинских войск удалось вскрыть в результате наступательных действий российской армии в Запорожской области. Об этом во вторник, 24 января, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Чиновник отметил, что российская армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны.

Благодаря тактическим успехам российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике, подчеркнул Рогов в интервью РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что российские войска развивают наступление на запорожском и артемовском направлениях. Штурмовые отряды продвигаются в сторону Северска — еще одного крупного опорного пункта противника. Идут позиционные бои в районе Кременной. Наши артиллеристы наносят массированные удары по скоплениям ВСУ.

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