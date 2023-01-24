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Рогозин анонсировал испытания минометов с "умным" прицелом в зоне СВО

08:59
  • вторник
  • 24 января 2023

Изобретение позволяет быстрее открывать огонь по противнику

Россия испытает минометы, оснащенные "умными" прицелами в бою в зоне спецоперации в феврале 2023 года. Об этом во вторник, 24 января, рассказал бывший генеральный директор Роскосмоса и руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
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Рогозин отметил, что в 2022 году 120-миллиметровые минометы с "умными" прицелами прошли тесты в зоне специальной военной операции, после чего их доработали.

Эта разработка дает российским военным возможность быстрее открывать огонь по противнику, рассказал политик. 120-милимметровый миномет широко распространен во всех частях, когда будет получено подтверждение более оперативного и точного поражения противника из этого оружия, закупки "умных" прицелов могут начаться в массовом порядке, цитирует Рогозина РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное заседание координационного совета по обеспечению российских Вооруженных сил. Глава правительства подчеркнул, что в первую очередь необходимо организовать ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники, чтобы у солдат и офицеров было все необходимое для решения задач в рамках специальной военной операции.

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