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В Госдуме подготовили поправки о резервировании даты проезда через границу

09:20
  • вторник
  • 24 января 2023

Такую норму предлагают установить для проезда автомобилей через границу России

В России предлагают ввести законодательную норму, обязывающую граждан резервировать время проезда автомобилей через российскую границу. Соответствующие поправки разработал председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
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Согласно пояснительной записке к законопроекту, которую во вторник, 24 января, цитирует РИА Новости, предлагается упорядочить осуществление контроля прибытия транспорта в зарезервированные дату и время.

Также в законопроекте говорится об оборудовании пункта контроля средствами принудительной остановки транспортного средства. Предлагается размещать пункты контроля на участках дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через границу или в зоне ожидания.

В случае принятия предлагаемых поправок они могут вступить в силу уже с 1 марта 2023 года.

Ранее в Кремле опровергли наличие в России официального запрета государственным служащим и депутатам выезжать за пределы страны. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел само собой разумеющимся, что "руководители в рамках вверенного коллектива могут выступать с такими рекомендациями".

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