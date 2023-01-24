Украинские боевики продолжают применять тактику террора

ВСУ обстреливают жилые районы

Российские войска штурмуют укрепления неонацистов на артёмовском направлении. Город берут в оперативное окружение. Бои идут в южной и восточной частях. Самая горячая точка сейчас под Кременной. ВСУ стягивают резервы и распределяют их в лесополосе. Наши военные вычисляют позиции противника и наносят массированные удары. Боевики, в свою очередь, продолжают применять тактику террора - обстреливают жилые районы.

За минувшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР. Ранены девять мирных жителей. Как сообщили в совместном центре по контролю и координации, националисты выпустили не менее 120 ракет и снарядов, в том числе натовского калибра по Горловке, Донецку, Иловайску. В Ясиноватой боеприпас залетел на балкон жилого дома. Люди чудом остались живы.

Засекать огневые точки ВСУ позволяет воздушная разведка, которую ведут подразделения беспилотной авиации. "Орлан-10" проверенный и надежный аппарат. Для его запуска нужно минимум места - пусковая установка компактна - и минимум времени.

Сегодня "Орлан-10" поднялся в небо, чтобы пеленговать мобильные телефоны противника в зоне спецоперации. Аппаратура беспилотника настроена на поиск сетей как GSM, так и LTE. Операторы все чаще фиксируют сигналы телефонов с зарубежными номерами, что свидетельствует - присутствие иностранных наемников на Украине постоянно увеличивается.

А этот ударный беспилотник работает над позициями националистов (см. видео). Сброс бомбы и боеприпас точно поражает цель в окопе. Камера, установленная на дроне, фиксирует происходящее. Также БПЛА помогают корректировать огонь нашей артиллерии. А поражает огневые точки противника армейская авиация. Штурмовики Су-25 вылетают на задание парами, удар наносят ракетами с предельно малых высот, где они недосягаемы для радаров ВСУ.

За сутки наши авиация и артиллерия поразили 63 огневые позиции ВСУ. Кроме того, в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили: под контроль российских сил перешел населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские силовики практически полностью разрушили город. При отступлении они стремились нанести максимальный ущерб и взорвали соляные шахты.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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