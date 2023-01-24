Запад готовит Украину к "переломному" месяцу

Поднимается вопрос о новых поставках военной техники

США не планируют отправлять на Украину танки Abrams, так как их поставки окажутся неэффективными. Об этом заявили в Пентагоне. Как отметили в американском оборонном ведомстве, данный тип вооружений является очень сложным и требует большого объема технической поддержки.

Поляки буквально вынуждают Германию капитулировать. Очередная обложка с кричащим заголовком: "Стыд. Министр обороны до сих пор не знает, отправит ли танки на Украину". Как очередной укор немцам думать быстрей. Впрочем, швейцарская газета, кажется, раскусила канцлера Шольца и поняла, почему до сих пор танки "Леопард" еще не в Киеве.

"В случае, если европейские страны отправят Киеву танки Leopard 2, ФРГ просто физически не сможет продать странам ЕС новые танки взамен отправленных на Украину. И тут на сцену могут выйти США и предложить европейским странам свои устаревшие танки Abrams, значительное количество которых имеется на американских складах хранения", - пишут СМИ.

Давление руки Запада на себе ощутили не только в Германии. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что США и Европа не скрывают свою позицию в отношении российско-сербской дружбы, а также конфликта в Косово. И это не просто угрозы.

"Именно из-за того, что геополитические обстоятельства изменились, много нервозности, Европа де-факто находится в состоянии войны, как бы они не говорили", - сказал Вучич.

Поставка вооружения Украине лишь доказывает это. Причем, шантаж – средство, которое стало лучшим политическим оружием - что со стороны Запада, что со стороны Киева.

"Украина может сказать: раз не даете танки, F-16 и все остальное, так сами и воюйте с Россией, а мы прекращаем огонь. Вот и все, прекращаем огонь на той линии, на которой мы стоим", - отметил Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Конечно, это все завышенные ожидания. В Киеве прекрасно понимают, что и без небольшой поддержки США и Европы Украина просто лопнет. Ближайший месяц на Западе называют переломным, и сейчас весь блок НАТО выскребает остатки военной техники. Немецкий оборонный концерн вдруг отчитался, что может направить Украине 139 танков "Леопард". Заявление никак не прокомментировал ни министр обороны Борис Писториус, ни канцлер Олаф Шольц. А вот Госдеп США сообщает, что в ближайшее время от Германии можно ожидать новостей по поводу поставок танков для ВСУ.

"Германия значительно активизировалась. Она предоставила возможности, которые нужны нашим украинским партнерам, осознавать, что Германия является надежным союзником на этом фронте", - отметил Нед Прайс.

Примечательно, что в момент этого заявления, в офисе президента Украины проходят массовые отставки. После задержания исполняющего обязанности министра инфраструктуры Василия Лозинского при получении взятки в 400 тысяч долларов и скандала с закупкой по завышенным ценникам продуктов для ВСУ Владимир Зеленский анонсировал кадровые чистки. Под немилость попали ближайшие соратники.

Сегодня заявление на увольнение написал и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Также в отставку отправлены руководители нескольких городских администраций и замгенпрокурор Украины. Как сообщают местные издания, такое решение было принято после того, как сотрудник правоохранительных органов съездил отдохнуть в Испанию.

"Иногда кажется, что некоторые люди в тыловых городах совсем забыли о войне и начали игнорировать реальность, наслаждаясь защитой наших героев. Игнорировать войну — это роскошь, которую никто не может себе позволить. Если они хотят сейчас отдохнуть, то будут отдыхать вне госслужбы", - заявил Зеленский.

Как это уже неделю делает бывший советник офиса президента Алексей Арестович. Первым с украинского "Титаника" побежал именно он. Но в жизни главного рупора Киева, кажется, ничего не изменилось. Он по-прежнему в эфире и на связи. Делится своими мыслями о кадровых перестановках и всеобщей мобилизации, которая сейчас проходит на Украине.

Призвать неравнодушных украинцев отдать долг родине пытаются любыми способами. Но, порой, это переходит все границы. Эти кадры заполонили соцсети – люди в форме теперь разъезжают в машине скорой помощи. Мимо проходившие мужчины и не подозревали, что через минуту уже окажутся в руках у сотрудников военкомата.

Елена Макарова, Артем Боев, "ТВ Центр".

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