В США хотят вернуть запрет на продажу штурмового оружия

Случаи массовой стрельбы происходят в США все чаще

Около 10 человек погибли в США в результате новых случаев массовой стрельбы. В Айове неизвестные напали на школу. В Калифорнии вооружённый мужчина ворвался на ферму. В другом городе штата, где несколько дней назад преступник открыл огонь по людям на праздновании китайского Нового года, скончался ещё один раненый.

Не успела Америка прийти в себя после трагедии на праздновании китайского Нового года, как страну сотрясла серия новых случаев массовой стрельбы. И снова Калифорния. Днём на ферме в пригороде Сан-Франциско появился мужчина с полуавтоматическим пистолетом. Он открыл беспорядочный огонь по работникам, после чего отправился на соседнее предприятие. В общей сложности убил 7 человек. Один раненый находится в реанимации. Спустя 2 часа подозреваемого задержали.

Позже выяснилось - это 67-летний мужчина. Он работал на одной из ферм. Стрелял в коллег из своей же диаспоры. Мотивы выясняются. В Монтерей-парке, где несколькими днями ранее другой пожилой китаец тоже открыл стрельбу, тем временем скончалась 11-я жертва. К месту трагедии несут цветы и свечи. А в Айове трое неизвестных напали на школу. Два ученика погибли. Сотрудник образовательной организации - в тяжёлом состоянии в больнице.

"Просто в этой стране слишком много оружия. Надо что-то менять. Это ненормально для современного общества - жить в постоянном страхе", - заявил Дэвид Пайн, инспектор округа Сан-Матео.

Президент Байден предлагает вернуть запрет на продажу штурмового оружия. В заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома, он призвал конгрессменов как можно скорее поддержать эту инициативу.

Аналогичный закон действовал в США с 1994 года при демократе Билле Клинтоне. Случаи массовой стрельбы сразу пошли на убыль. Но 10 лет спустя, когда время действия документа истекло, у власти уже был республиканец Джордж Буш-младший. Под давлением оружейного лобби продлевать закон не стали. Число трагедий с применением огнестрельного оружия тут же подскочило в несколько раз.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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