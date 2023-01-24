Посетительница зоопарка в Приморье залезла в вольер ко льву

Женщина пострадала

В зоопарке Приморья посетительница перелезла через заграждение у вольера со львом и упала в считанных сантиметрах от клетки. Хищник нанёс женщине тяжёлые травмы. Кадры с камеры видеонаблюдения сейчас изучают следователи. По словам очевидцев, посетительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как женщина перелезает через ограждение вольера, падает и оказывается прямо у клетки с хищником. Животное реагирует на шум, подбегает и хватает ее за руку.

ЧП произошло в зоопарке под Уссурийском. Сотрудники говорят, что вечером приехала компания, две женщины и мужчина. Гуляли по территории, затем пошли фотографироваться. Из лап льва пострадавшую уже пришлось доставать работникам зоопарка.

Женщину увезли на скорой помощи с рваными ранами рук и ног. Сейчас женщина находится в Уссурийской городской больнице. По официальной информации министерства здравоохранения Приморского края, при поступлении состояние ее оценивали как тяжелое, медики провели хирургическую обработку ран, и стабилизировали ее состояние.

Сотрудники зоопарка говорят, что посетительница была в алкогольном опьянении и ей сделали замечание. Место происшествия осматривают сотрудники правоохранительных органов. У вольера стоит табличка, что подходить к клетке с хищником запрещено.

Впрочем, и сами работники заверяют, что прошли все необходимые проверки и получили лицензию на работу. Высота клетки и расстояние от ограждения до вольера соответствует нормам.

Сам лев по кличке Аристо - давний питомец зоопарка. 8 лет назад его привезли еще котенком. И за это время агрессии он не проявлял. Сотрудники зоопарка планируют выйти на связь с пострадавшей и оказать ей необходимую помощь. Кроме того, еще раз пересмотреть все меры безопасности.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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