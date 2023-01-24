Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Киры Бусел

Коварная болезнь быстро прогрессирует

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Мечтает вернуться домой к папе и брату героиня нашего следующего сюжета. 12-летняя Кира Бусел - солнечный ребёнок. Девочка борется с тяжёлым онкологическим заболеванием - острым лимфобластным лейкозом. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии, но болезнь снова прогрессирует. Чтобы её победить, ребёнку необходима срочная иммунотерапия очень редким препаратом стоимостью более двух миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Киры. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

12-летняя Кира так надрывно кричит в больнице не потому, что боится врачей. Она слышит, как плачут здесь другие дети и сопереживает. Именно за эту удивительную способность чувствовать чужую боль сильнее, чем собственную, таких деток называют солнечными. Кира - особенный ребенок, родилась с синдромом Дауна. Внезапный удар судьбы, который семья смогла принять. Но это оказалось не единственным испытанием. Когда Кире исполнилось три года, у девочки выявили смертельное заболевание - острый лимфобластный лейкоз.

"Это был шок, конечно. Я рыдала, остановиться не могла трое суток, наверное, пока ехали в Иркутск в больницу. Вообще не могла остановиться. Целыми днями на лекарствах", - говорит мама девочки Наталья Бусел.

Девочка перенесла 8 блоков высокодозной химиотерапии. Болезнь отступила, но через несколько лет вернулась с новой силой. Причём, лейкоз сумел адаптироваться к токсичным лекарствам даже лучше, чем сама Кира. Девочку пришлось перевезти на лечение в Петербург. Результаты последних обследований врачей не радуют. Очередная химиотерапия не помогла - бластные клетки остались и вновь размножаются.

"К сожалению, дети с синдромом Дауна в виду особенностей метаболизма организма плохо переносят химиотерапевтическое лечение. Поэтому для Киры проведение иммунотерапии специфическим активатором Т клеток более предпочтительный вариант, плюс, это более мягкий вариант лечения", - рассказала Мария Голощапова, врач-педиатр отделения трансплантации костного мозга клиники детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой.

Девочке необходим очень редкий так называемый таргетный препарат, который воздействует не на весь организм, а только на больные клетки. Это очень дорогое лекарство, в России не зарегистрировано. Родителям нужно купить его самим, причем, в очень короткие сроки.

"Проведение терапии требуется начинать в ближайшие дни, так как на момент исследования у Киры неполная ремиссия", - сообщила Мария Голощапова.

Полный курс стоит 2 182 557 рублей, непредставимая сумма для жителей маленького городка в Иркутской области. Семья умоляет о помощи неравнодушных людей. У Киры есть ещё старшая сестра и младший брат, но и для них, как и для родителей, она безоговорочно самый любимый человек

Препарат Блинцито - единственная надежда для Киры на спасение. Врачи говорят: без него шансов выжить у девочки почти нет. Мама Киры каждое утро просыпается в слезах - вдруг это утро станет последним для ее дочки?

Сама Кира тоже очень страдает: чувствует, что маме плохо и больно. И папе с братом, которые ждут их дома, за тысячи километров от Петербурга.

Вот уже много месяцев они общаются только по телефону. Когда Кира с мамой вернётся домой и вернётся ли, зависит не от них. Единственное, что осталось им - ждать и надеяться. Спасти Киру может только чудо - и это чудо доброты и неравнодушия к чужой беде.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

У Киры нет возможности ждать, коварная болезнь быстро прогрессирует. И девочке очень нужна ваша помощь. А сделать это просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Киры Бусел, программа 1597

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