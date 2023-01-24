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Постпредство России предупредило Запад о важности просчета всех вариантов

09:59
  • вторник
  • 24 января 2023

Это следует учесть при эскалации отношений с ядерной державой

Возможно, наиболее красные линии в отношениях России и Запада еще не пересечены, однако необходимо просчитывать все возможные варианты. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Когда Запад перестанет подталкивать Киев к затягиванию конфликта

Дипломат предупредил, что "в случае с ядерными державами, коей является Россия, если вы стремитесь к обострению конфликта, необходимо просчитывать все варианты".

По словам Полянского, поставки западных вооружений не изменят кардинальным образом ход российской специальной военной операции, однако при этом пересечение красных линий они грозят прямым вовлечением Запада в украинский конфликт.

Полянский также указал на то, что Запад не просто поставляет Украине вооружения и военную технику — "там также находятся специалисты для обслуживания этого оружия, потому что большая его часть не может функционировать без поддержки западных специалистов", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что когда речь идет о событиях на Украине, "это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке".

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