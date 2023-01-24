Собянин оценил последствия упразднения турникетов в наземном транспорте

Это произошло четыре года назад

Для изменения отношения жителей города к оплате проезда в общественном транспорте необходимо менять сам транспорт. Об этом во вторник, 24 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник прокомментировал в своем личном блоге результаты отказа от использования турникетов в наземном городском общественном транспорте. Собянин напомнил, что "нам говорили, что турникеты – практика, принятая чуть ли не во всем мире", а "если где-то и существуют города, в которых можно свободно зайти в автобус, то в Москве это не будет работать".

Однако Собянин, по его словам, был не согласен с такой позицией. Он предположил, что "многие пассажиры не хотят платить за проезд", возможно, потому, что "поездки в наземном транспорте вызывают у них исключительно негативные эмоции".

На решение этой задачи потребовалось примерно семь лет. За это время в Москве появились выделенные полосы для общественного транспорта, благодаря которым снизилось время в пути, стало меньше ДТП. Был обновлен подвижной состав общественного наземного транспорта. Старые остановки постепенно заменяются павильонами нового образца.

Кроме того, была внедрена карта "Тройка", благодаря которой оплата проезда стала простой и необременительной процедурой, а тарифы на городской транспорт в Москве индексировали ниже инфляции, тем самым снизив реальную стоимость проезда примерно на четверть.

Примерно в 2017 году "я почувствовал, что отношение к наземному транспорту в Москве стало меняться", рассказал Собянин. Было принято решение с 1 января 2018 года убрать турникеты на 72 наиболее загруженных автобусных маршрутах, а с 1 сентября 2018 года – на всем наземном транспорте Москвы.

Без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще, отмена турникетов упростила внедрение новых сервисов для пассажиров. При этом не оправдались опасения о массовом возвращении зайцев. До отмены турникетов контролеры выявляли порядка 800 безбилетных проездов в сутки. На сегодняшний день – около одной тысячи, что в московских масштабах абсолютно некритично.

Мэр Москвы поблагодарил каждого пассажира, оплачивающего проезд, подчеркнув, что благодаря таким пассажирам и их ответственному отношению власти столицы продолжают улучшать общественный транспорт города.

Ранее Сергей Собянин рассказал об электробусном парке Москвы. По дорогам столицы курсирует 1 050 электробусов, а столичный парк этих машин — один из крупнейших в мире. К 2024 году городские власти планируют вдвое увеличить количество этого вида транспорта.

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