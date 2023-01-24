Зеленский и глава ЦРУ обсуждали покушение на Пригожина

Об этой просьбе стало известно окружению украинского лидера

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, просьба прозвучала о время визита Бернса в Киев на прошлой неделе.

"Пригожин эффективен, его убийство более чем логично с учетом информационной составляющей, с учетом того, как они прокачивают свои победы. Об этой просьбе знает окружение Зеленского и достаточно большое количество людей - попросить и даже потребовать у американцев убийство Пригожина", - сообщил Рогов ТАСС.

20 января представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК "Вагнер" и объявит ее международной преступной организацией.

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