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Посол России отметил "пещерный" уровень русофобии в Эстонии

10:23
  • вторник
  • 24 января 2023

Москва и Таллин снижают уровень дипломатических отношений

Эстония взяла курс на эстонизацию русскоязычного населения "иезуитскими" методами. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал российский посол в прибалтийском государстве Владимир Липаев.

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Как отметил российский дипломат, в Эстонии в настоящее время не с кем сегодня общаться, контакты прослеживаются тайной полицией, да и уровень русофобии пещерный.

По словам посла России, целью эстонских властей является полная ассимиляция русскоязычного населения уже через два поколения, для этого применяются "иезуитские" методы.

Липаев подчеркнул, что своими действия официальный Таллин не оставил Москве иного выбора, кроме понижения уровня дипломатических отношений, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Эстония является одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, что в Москве видят, а русофобия там возведена в "ранг официальной доктрины".

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Владимир Липаев
Владимир Липаев
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