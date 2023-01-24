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В России рассказали о планах Эстонии "взять под прицел" Санкт-Петербург

10:37
  • вторник
  • 24 января 2023

Прибалтийское государство может обзавестись соответствующими вооружениями

Западные государства планируют поставить Эстонии самые современные виды вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал российский посол в прибалтийском государстве Владимир Липаев.

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Как отметил российский дипломат, "у англосаксов был интерес создать здесь антироссийский форпост для оказания давления на Россию", при этом "речь идет не только об экономическом, политическом, культурном, но и военном давлении".

Липаев заявил, что "Эстония активно вооружается, непонятно только зачем". В прибалтийское государство планируют поставить "самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург", также в Эстонии создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия.

По словам посла России, это заставляет задаться вопросом, с кем Эстония собирается воевать, сообщает ТАСС.

В Министерстве иностранных дел России ранее подчеркнули, что в Таллине должны осознавать, что любые их враждебные действия в стремлении "в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам" не останутся без ответа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Эстония является одним из наиболее враждебных по отношению к России государств.

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