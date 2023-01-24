В России рассказали о планах Эстонии "взять под прицел" Санкт-Петербург

Прибалтийское государство может обзавестись соответствующими вооружениями

Западные государства планируют поставить Эстонии самые современные виды вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал российский посол в прибалтийском государстве Владимир Липаев.

Как отметил российский дипломат, "у англосаксов был интерес создать здесь антироссийский форпост для оказания давления на Россию", при этом "речь идет не только об экономическом, политическом, культурном, но и военном давлении".

Липаев заявил, что "Эстония активно вооружается, непонятно только зачем". В прибалтийское государство планируют поставить "самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург", также в Эстонии создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия.

По словам посла России, это заставляет задаться вопросом, с кем Эстония собирается воевать, сообщает ТАСС.

В Министерстве иностранных дел России ранее подчеркнули, что в Таллине должны осознавать, что любые их враждебные действия в стремлении "в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам" не останутся без ответа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Эстония является одним из наиболее враждебных по отношению к России государств.

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