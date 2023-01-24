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Зеленский уволил Тимошенко с поста замглавы своего офиса

10:41
  • вторник
  • 24 января 2023

Он поблагодарил президента за возможность "делать добрые дела каждую минуту"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко.

Соответствующий документ размещен во вторник, 24 января, на сайте украинского президента. Сам указ датирован понедельником, 23 января.

"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в тексте документа.

Тимошенко, в свою очередь, опубликовал фото с заявлением об уходе в своем Telegram-канале. Он поблагодарил Зеленского за доверие и "возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту".

По данным источников "РБК-Украина", Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

17 января офис Зеленского подтвердил отставку Алексея Арестовича с поста советника главы офиса. Затем президент Украины анонсировал масштабные кадровые изменения в системе управления страны.

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