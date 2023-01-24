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Финляндия предложила взять паузу в переговорах с Турцией по НАТО

10:59
  • вторник
  • 24 января 2023

Анкара требует от Хельсинки мер в отношении организаций, которые считает террористическими

Переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе. Такое заявление сделал финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.
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Турция поставила властям Финляндии и Швеции условие одобрения заявок на членство в НАТО принятие мер в отношении курдских организаций, которые Анкара объявила террористическими, и ряда физических лиц.

Однако отношения между Анкарой и Стокгольмом резко обострились после прошедшей в столице Швеции акции по сожжению Корана, санкционированной властями государства.

Как отметил финский министр иностранных дел, в таких условиях лучше сделать паузу в переговорном процессе и "продолжить после того, как атмосфера успокоится". При этом Хаависто не исключил, что Финляндия может продолжить процедуру вступления в НАТО самостоятельно, без Швеции, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после публичного сожжения в Стокгольме Корана с разрешения шведских властей Швеция, "если не уважает Турцию", не получит от Анкары никакой поддержки относительно членства в НАТО.

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