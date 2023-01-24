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Некоторым российским школьникам разрешили получить аттестат без экзаменов

11:20
  • вторник
  • 24 января 2023

Это возможно, если сдать экзамены мешают "действия недружественных государств"

Обучающиеся за границей российские школьники, не имеющие возможности сдать выпускные экзамены после 9 и 11 классов из-за действий недружественных стран, смогут получить документы об образовании по результатам промежуточной аттестации. Такое постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.
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Согласно документу, возможность получить аттестат об образовании без сдачи итоговых экзаменов распространяется на "учеников, которые, проживая за границей, учатся в школах при посольствах, а также обучаются дистанционно или находятся на семейном обучении.

Речь идет о невозможности сдать итоговые экзамены "из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных иностранных государств".

При этом школьники из Донецкой и Луганской народных республик, приехавшие в Россию в первой половине 2022 года и закончившие 2021/2022 учебный год в российских школах, смогут получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации. При желании они также могут выбрать вариант сдачи ЕГЭ или ОГЭ за 11-й или 9-й классы соответственно, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2023 году в новых российских регионах можно будет сдать по желанию. У выпускников школ будет выбор между сдачей ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). При этом, если абитуриент из нового региона, сдавший ГВЭ, захочет поступить в российский вуз, то ему придется пройти вступительные испытания.

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