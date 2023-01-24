Некоторым российским школьникам разрешили получить аттестат без экзаменов

Это возможно, если сдать экзамены мешают "действия недружественных государств"

Обучающиеся за границей российские школьники, не имеющие возможности сдать выпускные экзамены после 9 и 11 классов из-за действий недружественных стран, смогут получить документы об образовании по результатам промежуточной аттестации. Такое постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документу, возможность получить аттестат об образовании без сдачи итоговых экзаменов распространяется на "учеников, которые, проживая за границей, учатся в школах при посольствах, а также обучаются дистанционно или находятся на семейном обучении.

Речь идет о невозможности сдать итоговые экзамены "из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных иностранных государств".

При этом школьники из Донецкой и Луганской народных республик, приехавшие в Россию в первой половине 2022 года и закончившие 2021/2022 учебный год в российских школах, смогут получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации. При желании они также могут выбрать вариант сдачи ЕГЭ или ОГЭ за 11-й или 9-й классы соответственно, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2023 году в новых российских регионах можно будет сдать по желанию. У выпускников школ будет выбор между сдачей ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). При этом, если абитуриент из нового региона, сдавший ГВЭ, захочет поступить в российский вуз, то ему придется пройти вступительные испытания.

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