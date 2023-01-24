В России с коронавирусом госпитализировали 970 человек

Скончались 42 пациента

За сутки в России госпитализированы 970 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 24 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4702 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 5466 человек, скончались 42 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1362 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 93. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 669 человек, в Московской области – 49.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21903578 случаев заболевания, зарегистрировано 394777 летальных исходов.

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