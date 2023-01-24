В Госдуме объяснили предложение бронировать дату пересечения границы

Сообщалось, что эту меру предлагают применять к пересекающим границу на автомобиле

Предложение обязать граждан бронировать дату и время пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок. Об этом во вторник, 24 января, рассказал председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Депутат уточнил, что речь в поправках идет только о грузовых автомобильных перевозках, которыми занимаются на коммерческой основе. Его предложение, считает Москвичев, поможет избежать пробок, которые "стоят по 10-15 км", при этом "водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего".

Чтобы устранить проблему пробок, парламентарий предложил ввести принцип резервирования даты пересечения российской границы грузовыми автомобилями, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в России предлагают ввести законодательную норму, обязывающую граждан резервировать время проезда автомобилей через российскую границу. При этом предлагается упорядочить осуществление контроля прибытия транспорта в зарезервированные дату и время.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"