Гидрометцентр пообещал москвичам "веселые хорошие дни"

Однако в столичном регионе прогнозируют и гололедицу, и гололед

В столичном регионе будни текущей недели ожидаются по-зимнему комфортными. Об этом во вторник, 24 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что прогнозируется много света и практически полное отсутствие ветра, а также небольшой мороз, с пятницы по воскресенье столбики термометров будут показывать около минус пяти градусов.

Вильфанд отметил, что москвичей ожидают такие "веселые хорошие дни" с по-зимнему комфортной погодой.

Однако гололедица в столице сохранится до конца текущей недели также ожидается гололед. Эксперт пояснил, что это отложение изморози и льда не на горизонтальных, а на вертикальных поверхностях, сообщает АГН "Москва".

Ранее метеорологи сообщали, что в столичном регионе погода начавшейся рабочей недели января будет весьма комфортной. На повышенном фоне атмосферного давления среднесуточная температура воздуха по-прежнему будет превышать климатическую норму на два-четыре градуса. Дополнительным бонусом к хорошему настроению служит прибывающий каждые сутки в среднем на четыре минуты световой день.

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