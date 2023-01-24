ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

11:43
  • вторник
  • 24 января 2023

Противоэпидемические мероприятия сохраняются

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю снизилась на 4,1%.

Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. На сегодняшний день общее количество заболевших составляет 856 тысяч человек.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа - А (H1N1) и вирусы гриппа, передает ТАСС.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, противоэпидемические мероприятия в стране будут продолжены, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Насморк
Насморк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.