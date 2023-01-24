В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

Противоэпидемические мероприятия сохраняются

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю снизилась на 4,1%.

Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. На сегодняшний день общее количество заболевших составляет 856 тысяч человек.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа - А (H1N1) и вирусы гриппа, передает ТАСС.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, противоэпидемические мероприятия в стране будут продолжены, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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