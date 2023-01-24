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На бывшего футболиста и блогера завели дело о дискредитации армии

12:18
  • вторник
  • 24 января 2023

Спортсмену грозит штраф

На бывшего футболиста и блогера Евгения Савина ("КрасаВа") завели административное дело за дискредитацию Вооруженных сил России.

Дело поступило в Тверской районный суд Москвы. Савину грозит штраф до 50 тысяч рублей, передает ТАСС.

Дата судебного заседания пока не назначена, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Как сообщает издание Sports.ru, в 2022 году блогер сделал видео с участием украинских футболистов. На следующий день Савину запретили тренироваться в Красногорске, после чего футболист покинул страну.

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