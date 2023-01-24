Чернышенко: Россия остается в числе мировых научных лидеров

На этом не сказываются действия недружественных государств

Российская наука остается в числе мировых лидеров. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Замглавы правительства отметил, что, в частности, Россия входит в первую десятку стран по числу научных публикаций. Также мы продолжаем лидировать во многих направлениях высоких технологий, таких как искусственный интеллект.

Это происходит "несмотря на то, что нас пытаются выкидывать из различных международных рейтингов", подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер также рассказал, что очень важно, чтобы россияне знали об этих достижениях, для этого реализуется меры по популяризации науки, сообщает РИА Новости.

20 декабря в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Владимир Путин отметил заслуги и достижения россиян, которые внесли значительный вклад в развитие страны, в том числе ученых.

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