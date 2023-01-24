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Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении

12:45
  • вторник
  • 24 января 2023

При этом "Польша, Литва вообще очумели", заявил политик

Белоруссию просят, чтобы "мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались". Об этом во вторник, 24 января, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

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По словам главы государства, Минску предлагают заключить "пакт о ненападении" на Украину, однако одновременно с этим на Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов — "готовят эту гремучую смесь и вооружают их".

Как выразился Лукашенко, при этом "Польша, Литва вообще очумели", хотя непонятно, "зачем это им надо", цитирует политика агентство БелТА.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что пока "удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси". При этом он призвал "постоянно отслеживать, видеть и не пропустить ни в коем случае признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны".

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