В квартире на западе Москвы произошел пожар

Причины инцидента устанавливаются

Ребенок пострадал в результате пожара на западе Москвы. Жилой дом на улице Боженко загорелся минувшей ночью.

Вначале вспыхнула квартира на третьем этаже. А затем через балкон пламя перекинулось выше. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Сейчас пожар уже потушен. Причина ЧП выясняется. Пострадавшего ребёнка с подозрением на отравление продуктами горения доставили в больницу. Ещё двоих жильцов медики осмотрели на месте. Всего из дома эвакуировали 25 человек.

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