В Балашихе нагло ограбили ювелирный магазин

Возбуждено уголовное дело

Даже решётка не помешала. В подмосковной Балашихе мужчина нагло ограбил ювелирный магазин. Просто зашёл в отдел, распылил газовый баллончик в лицо продавцу и разбил витрину. Много ли злоумышленнику удалось похитить и как скоро его смогли задержать?

Колечко с сапфиром или перстень с изумрудом? Стоя у витрины, нерешительный покупатель никак не мог определиться с выбором. Оказалось, просто ждал подходящего момента. Когда продавец оказалась на расстоянии вытянутой руки, без лишних церемоний распылил ей в лицо неизвестное вещество. Нейтрализовав сотрудника, вытащил из кармана молоток и начал крушить стеклянные стеллажи. Второпях хватал все, что попадалось под руку - серьги, кольца, кулоны. Окончательно опутав себя ещё и золотыми цепями, быстро ретировался. Но, как оказалось, ненадолго.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и отследили путь, по которому он скрывался. Полицейские задержали правонарушителя по месту жительства в г. Электроугли. В ходе обыска его квартиры обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Сумма ущерба составила свыше 600 тысяч рублей", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Он шёл на дело, явно подготовившись. Маскировка в виде капюшона с меховой опушкой, необходимые инструменты. 38-летний житель города Электроугли без колебаний вину признал. То ли не хватало денег на дорогое колечко, то ли в ломбарде оказались заложенные вещи - о мотивах, побудивших совершить разбойное нападение злоумышленника, теперь выясняют следователи.

Часть золотых украшений продал. Деньги, вырученные за краденное, потратил. Долги, судя по всему отдал, а вот уголовное дело себе, судя по кадрам, снятым в ювелирном салоне, обеспечил. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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