Найти виновных: как работает московская служба пожарных дознавателей

Службе исполнилось 95 лет

Как установить причину пожара, если огонь уничтожил всё и оставил после себя пепелище? Тут в дело вступают настоящие детективы из московской службы пожарных дознавателей. Оценить степень ущерба, собрать улики и найти виновных - это только часть их задач. Как проходят расследования и о чём может рассказать горстка пепла?

Это не просто химическая лаборатория. Здесь специалисты МЧС исследуют предметы, найденные на месте пожара. Ведь самая маленькая деталь способна рассказать о произошедшем многое.

"Злоумышленники очень часто используют смесь интенсификаторов горения, они пытаются прятать компоненты, используют различные химические вещества синтетического происхождения - стиральные порошки. Они почему-то предполагают, что смогут это каким-то образом скрыть", - рассказала Марина Шашкова, заместитель начальника отдела по исследованию пожаров и судебных экспертиз.

Но на каждого хитроумного и самоуверенного злоумышленника найдётся пожарный дознаватель с целым арсеналом средств. Газоанализатор определяет содержание углеводородов, например, в жидкости, привезённой с пожара.

После определения наличия углеводородов в веществе его методом сложных химических реакций раскладывают на составляющие, чтобы определить, что именно горит. В московском судебно-экспертном центре МЧС шесть разных лабораторий, здесь можно узнать о потенциальной улике, найденной на месте пожара абсолютно всё: материал, цвет, размер, плотность и даже траекторию полета. Есть и передвижные лаборатории, также оснащённые аппаратурой, которая может определить причину пожара на месте.

"Зоны максимальных термических повреждений, в первую очередь, связаны с местом расположения очага пожара, поскольку в этих местах формируются наиболее сильные повреждения. При исследовании металлических конструкций, железобетонных конструкций определение зоны наиболее сильных термических повреждений", - пояснил Игорь Сячин, начальник отдела по исследованию пожаров и судебных экспертиз ФГСЭЦ Федеральной противопожарной службы по Москве.

Обугленные радиаторы и газовые баллоны, телевизор и стиральная машина с метками по всему корпусу, чайники, кастрюли, остатки новогодней ёлки с гирляндой вокруг - это не сувениры, привезённые дознавателями с пожаров, а музей судебно-экспертного центра МЧС. Отдельная экспозиция здесь у электротранспорта.

"Как минимум, надо заряжать их в помещениях, где нет горючей нагрузки Если же случилось такое, что в квартире загорелся электросамокат, то в первую очередь надо убрать в радиусе хотя бы двух метров от этого самоката - источника горения - всю горючую нагрузку, чтобы огонь не перекинулся", - отметил Сергей Болгов, начальник отдела дознания управления надзорной деятельности профилактической работы ГУ МЧС России по Москве.

Московской службе пожарных дознавателей исполнилось 95 лет. В эту профессию идут люди увлечённые. "Расследуются пожары - от самых бытовых, простых, до уникальных - особо крупных. Это требует, конечно, определённого призвания. Идут, не считаясь со своим личным временем, идут на службу и расследуют эти пожары", - рассказал Александр Бобров, заместитель начальника ГУ, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве.

Пожарные дознаватели выезжают на каждый крупный пожар в столице, ведь даже если возгорание случилось по неосторожности, это ещё нужно доказать.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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