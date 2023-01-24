В Новой Третьяковке покажут сокровища Владимиро-Суздальской земли

Там открылась уникальная выставка

Сокровища Владимиро-Суздальской земли - в Новой Третьяковке! Там сегодня открылась не просто выставка. А портал, через который можно совершить путешествие во времени и пространстве. И оказаться в одном из самых богатых и значимых княжеств средневековой Руси.

Гигантская сияющая икона - один из центральных экспонатов выставки "Златые врата Богородице-Рождественского собора Суздальского Кремля". При помощи особой техники "огненного золочения" здесь изображены евангельские истории - события из жизни Христа и Богородицы, которая считается покровительницей владимирского князя и его земли.

Рисунок сначала процарапывался на черненых пластинах, а потом заполнялся смесью золота и ртути. При нагревании происходила реакция, при которой драгоценный металл прочно спаивался с медью. Библейские сюжеты переплетены с орнаментами и узорами, сохранились надписи на древнерусском языке - все это делает врата похожими на раскрытые страницы старинной книги. Этот уникальный памятник мирового уровня путешествовал в парижский Лувр, и за 800 лет реставрировался всего единожды. Он открывает выставку-путешествие в глубину столетий, которая впервые в истории отечественного музейного дела собирает такое количество экспонатов из соборов и монастырей Владимиро-Суздальской земли.

"Когда ты проходишь по этой выставке, ты с трудом веришь своим глазам: огромное количество памятников относится к домонгольскому времени и это редчайшие артефакты. Такой выставки не было никогда, и в ближайшие десятилетия повторить это усилие будет сложно", - рассказала Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

Подготовка этой выставки - подвиг музейных работников. Редчайшие предметы, многие из которых впервые покинули Владимиро-Суздальскую землю, требовали самого трепетного отношения и особых условий по климату и освещению. Минимум света в зале с самыми хрупкими и сложными в хранении экспонатами - образцами древнерусского шитья и богослужебных облачений. А самый яркий зал - с белокаменными блоками.

Здесь архитектура древних храмов - подлинные блоки и слепки с барельефов со стен памятников Владимира и Суздаля. То, что находится обычно высоко, можно рассмотреть во всех деталях. Библейские сюжеты и владимирские князья, а еще резные барсы, грифоны и, конечно же, львы, которые стали родовым знаком Андрея Боголюбского и со временем перешли на Владимирский герб.

На выставке словно оживают исторические персонажи, их надежды и чаяния. Центральная фигура - князь Андрей Боголюбский. Он был первым, кто не тянулся к золотому киевскому престолу, опрокинул привычный для своего времени порядок и сделал стольным городом Владимир, который превратился в новый политический центр древнерусского государства. Среди экспонатов - ткани из его погребения.

На выставке - редчайшие иконы. Авторство одной из них приписывается самому знаменитому русскому иконописцу. "Насчет этой иконы ведутся споры уже более 100 лет. Все-таки большинство исследователей склоняются к тому, что по особенностям письма это именно рука гениального иконописца Андрея Рублева", - рассказал член кураторской группы выставки Матвей Давыдов.

Ценные клады, древние колокола и одна из самых больших средневековых рукописных книг в стране высотой около метра - только часть сокровищ прошлого, которые можно увидеть в Новой Третьяковке до 10 мая.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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