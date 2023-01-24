Кремль допустил возможность подготовки Киевом покушения на Пригожина

Этим вопросом должны заниматься спецслужбы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность подготовки Киевом покушения на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним все-таки те покушения, которые были, давайте вспомним убийство Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", - сообщил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков подчеркнул, что Кремль не располагает данными о возможной подготовке покушения, этим вопросом должны заниматься спецслужбы.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

В пресс-службе компании "Конкорд" заявили, что Пригожин в курсе планов ЦРУ и Киева совершить на него покушение.

"Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие", - сказал он.

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