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В Кремле ответили на призыв не запрещать возвращение IT-специалистов

13:00
  • вторник
  • 24 января 2023

Такие кадры нужны стране, согласился Дмитрий Песков

Необходимо создавать условия для работы IT-специалистов в России. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как отметил официальный представитель Кремля, квалифицированные кадры в области информационных технологий представляют большой интерес для нашей страны, поэтому важно предпринимать меры, чтобы они оставались жить и работать в России.

Комментируя призывы не запрещать возвращение в Россию IT-специалистам, покинувшим страну после начала спецоперации на Украине и объявления частичной мобилизации, Песков согласился с тем, что "с ними нужно работать, с тем чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге — на благо российского государства", сообщает РИА Новости.

В декабре 2022 года глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что из страны уехали порядка 100 тысяч российских IT-специалистов. Около 80% продолжают из заграницы работать на российские компании. По мнению Шадаева, преждевременно ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов.

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