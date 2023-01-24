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Росздравнадзор опроверг дефицит антибиотиков в России

13:20
  • вторник
  • 24 января 2023

Препаратов этой категории в стране достаточно

Производство, поставки и выпуск в гражданский оборот антибиотиков в России продолжаются. Об этом во вторник, 24 января, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.
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Ведомство прокомментировало сообщения ряда СМИ о том, что в России якобы возник дефицит некоторых детских антибиотиков.

В Росздравнадзоре привели данные мониторинга, согласно которому в гражданском обороте в наличии имеется более 10,5 млн упаковок препарата с международным непатентованным неименованием (МНН) амоксициллин, более 6,4 млн упаковок амоксициллина+клавулановой кислоты, более 2,4 млн упаковок цефуроксима, более 2,4 млн упаковок цефексима и более 2,1 млн упаковок кларитромицина.

Отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием в аптечной организации может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита, цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова оценила спрос на лекарства в России. Она отметила, что "практически в течение всего года мы не видели особого ажиотажа по каким-то препаратам". Как уточнила Самойлова, появлялись обращения и жалобы на отсутствие того или иного препарата, но это были краткосрочные периоды отсутствия лекарств в аптечной сети.

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